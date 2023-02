Mark Wahlberg: "La religione non è popolare a Hollywood, ma non la rinnegherei mai"

Mark Wahlberg ha deciso di parlare apertamente della sua fede religiosa e di quello che rappresenta per lui e per gli ambienti che frequenta.

Durante una recente intervista, Mark Wahlberg ha rivelato quanto centrale sia la fede nella sua vita, sottolineando che nel mondo di Hollywood è più facile trovare disprezzo che rispetto, in questo senso, da parte del prossimo. Parlando come ospite a TODAY, l'attore ha confessato che le sue credenze cattoliche lo hanno sostenuto molto nel corso della carriera, con una "disciplina" che non ha trovato altrove.

Joe Bell: Reid Miller e Mark Wahlberg in una scena del film

"Quella disciplina mi ha permesso di realizzare tante cose", ha detto Mark Wahlberg. La star ha aggiunto: "Voglio condividerla con le persone, e lo farò a qualsiasi costo. Che si tratti di digiunare, allenarsi di più, distaccarsi dalle cose, o semplicemente passare più tempo con Dio in preghiera o in riflessioni ponderate. Facendo quindi cose che sono importanti". Poi l'attore ha continuato, "[La fede] è tutto, mi ha offerto così tanto. Dio non è venuto a salvare i santi, è venuto per salvare i peccatori... Vogliamo essere una versione migliore di noi stessi, e il focalizzarmi sulla mia fede mi ha permesso di farlo".

Per cercare di spiegare quello che prova, Wahlberg ha parlato di un certo e personale "equilibrio": "Non voglio imporla a nessuno, ma non rinnego la mia fede. Questo sarebbe un peccato ancora più grande. Una dedizione del genere non è popolare nel mio settore, ma non posso negarla. È importante per me condividerla con le persone. Ho amici di tutti i ceti sociali e religioni, e penso sia importante rispettare e onorare anche loro".

Non è la prima volta che Mark Wahlberg parla apertamente della sua fede religiosa, anzi questa è diventata un elemento imprescindibile della sua storia e carriera, che negli anni ha dettato quali ruoli scegliere e quali no, modellando anche le scelte con la famiglia.