Mark Wahlberg scherza sulla figlia 18enne: "Non ho più alcuna autorità su di lei"

Mark Wahlberg, durante l'episodio di lunedì del Live! With Kelly and Ryan, ha parlato di come i suoi tre figli più grandi - Brendan, 13 anni, Michael, 16 ed Ella Rae, 18 - siano tutti adolescenti noncuranti della sua autorità e di come la figlia Grace Margaret si unirà a loro a gennaio compiendo 13 anni.

Quando il conduttore Ryan Seacrest ha chiesto a Wahlberg cosa stessero combinando i suoi figli adolescenti, Mark ha rivelato che Ella sta per finire la scuola e scegliere il college: "La mia bambina, quella diciottenne... beh non ho letteralmente più alcuna autorità su di lei finché non si rende conto che ha bisogno di me finanziariamente".

"Si sta facendo dei tatuaggi e tutta una serie di altre cose, ma ora è davvero concentrata sugli studi accademici, il che è fantastico. Le ci è voluto un po' per arrivarci", ha continuato l'attore. "Si diplomerà presto e a metà del prossimo andremo insieme a vedere una serie di college, San Diego State, Clemson, ecc".

Kelly Ripa, la cui figlia maggiore si è laureata mentre le altre due stanno ancora studiando, ha deciso di offrire un consiglio a Mark Wahlberg dicendo: "Non dire una parola. Mi senti? Non devi assolutamente dirle una sola parola", al che la star ha replicato: "Questo è il motto con mia figlia maggiore e mia moglie!".