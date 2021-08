Mark Wahlberg e Kevin Hart star della commedia Me Time

Saranno gli attori Mark Wahlberg e Kevin Hart i protagonisti della commedia Me Time, un nuovo progetto prodotto per Netflix.

Mark Wahlberg e Kevin Hart saranno i protagonisti della nuova commedia Me Time, un progetto destinato a Netflix.

A scrivere la sceneggiatura del film sarà John Hamburg, impegnato anche alla regia e in veste di produttore in collaborazione con Hart e Bryan Smiley.

Me Time racconterà la storia di un padre, interpretato da Kevin Hart, che per la prima volta dopo molti anni si ritrova ad avere del tempo libero da dedicare a se stesso mentre la moglie e i figli sono distanti. L'uomo decide quindi di riallacciare i rapporti con il suo migliore amico, parte affidata a Mark Wahlberg, dando vita a un weekend folle che rischia di stravolgere la sua vita.

La commedia fa parte dell'accordo che Kevin Hart, tramite la sua HartBeat Production, ha stretto con Netflix e che prevede la realizzazione di nuovi lungometraggi.

Mark Wahlberg ha invece già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione della commedia action Spenser Confidential, vista nelle prime quattro settimane di permanenza in catalogo ben da 85 milioni di persone. Tra i prossimi film di cui sarà protagonista ci sono inoltre i film Uncharted, Arthur the King e Stu, le cui riprese si sono concluse da pochi giorni.