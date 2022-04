Mark Wahlberg ha ancora il pene prostetico di Boogie Nights: "È sottochiave, non posso lasciarlo fuori"

Mark Wahlberg conserva ancora il suo leggendario pene prostetico, l'oggetto di scena utilizzato sul set per una sequenza di Boogie Nights - L'altra Hollywood: un film diretto da Paul Thomas Anderson e interpretato da Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, Heather Graham, John C. Reilly e Philip Seymour Hoffman.

Nell'episodio di questo martedì dell'Ellen DeGeneres Show, l'attore di Father Stu, 50 anni, ha confermato di possedere ancora il pene di scena che ha indossato per interpretare la star del cinema per adulti, conosciuta come Dirk Diggler, nel film del 1997.

"Dov'è?" gli ha domandato la celebre presentatrice, al che l'attore ha risposto: "È in una cassaforte chiusa a chiave. Non è qualcosa che posso lasciare fuori sotto gli occhi di tutti! All'improvviso i miei figli cercano il caricabatterie di riserva e tirano fuori quella cosa: 'Che diavolo è quello ?' Non sarebbe una bella esperienza".

La DeGeneres, 64 anni, ha anche chiesto se i quattro figli della star, le figlie Ella, 18 e Grace, 12 e i figli Michael, 16 e Brendan, 13, abbiano visto Boogie Nights, al che Mark Wahlberg ha dichiarato: "Penso che mia figlia l'abbia visto, ma non me ne ha mai parlato fino ad adesso, grazie a Dio. Mi sta risparmiando".