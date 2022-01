Mark Wahlberg si allena con il ragazzo della figlia: ecco il video su Instagram

Mark Wahlberg ci tiene tantissimo alla sua forma fisica e si allena molto, come dimostra spesso sui social, non ultimo un video in cui si allena con il ragazzo della figlia.

I fan di Mark Wahlberg sanno bene che l'attore di The Departed tiene tantissimo alla sua forma fisica, come dimostra spesso sui social. di recente ha condiviso su Instagram un video che mostra il suo allenamento in cui ha coinvolto anche il ragazzo di sua figlia maggiore Ella.

Nel suo ultimo post su Instagram, Mark Wahlberg condivide un video in cui si sta allenando in palestra, con un giovane ospite speciale, il ragazzo della figlia Ella che secondo il papà è davvero una ragazza fortunata a stare con lui. Nel video, dice che si è sempre allenato per tenere lontani i ragazzi dalle sue figlie, ma alla fine si è ritrovato ad allenarsi con uno di loro.

Un video sicuramente ironico, ma che dimostra come Mark Wahlberg sia un bravo papà che cerca di relazionarsi al meglio con i partner dei suoi figli.

L'attore tornerà presto nel film Uncharted, insieme a Tom Holland, che sarà nelle sale italiane il prossimo febbraio. Diretto da Ruben Fleischer, il film è basato sulla serie di videogiochi action-adventure sviluppati da Naughty Dog e pubblicati per PlayStation.