Mark Ruffalo protagonista della nuova serie HBO dell'autore di Omicidio a Easttown

Secondo quanto riportato da Variety, Mark Ruffalo sarà il protagonista della nuova serie limitata della HBO creata da Brad Ingelsby, autore di Omicidio a Easttown.

La serie, ancora senza titolo, si basa su un'idea originale di Ingelsby dovrebbe seguire "una task force di agenti delle forze dell'ordine e i criminali che intendono catturare". Secondo le fonti, le decisioni sul casting sono state prese prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori. Inoltre, la produzione della serie non ha ancora una data di inizio.

Lo show segnerà il ritorno alla HBO sia di Ingelsby che di Ruffalo. Ingelsby ha precedentemente creato la serie limitata della HBO Omicidio a Easttown, acclamata dalla critica e interpretata da Kate Winslet. Quest'ultima ha ricevuto 16 nomination agli Emmy alla sua uscita, vincendone alla fine quattro.

Per HBO, Ruffalo ha recitato nella serie limitata Un volto, due destini - I Know This Much Is True e nel film The Normal Heart. Quest'ultimo aveva ottenuto l'Emmy come miglior film per la televisione, mentre Ruffalo era stato nominato anche come miglior attore. Ha poi interpretato il doppio ruolo di due fratelli gemelli in I Know This Much Is True, per il quale ha vinto l'Emmy.

Alla regia del nuovo show della HBO ci sarà Jeremiah Zagar, che sarà anche tra i produttori esecutivi.