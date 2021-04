Mark Ruffalo è un "mezzo" Hulk nella bizzarra foto in costume dal set dei film Marvel

In occasione della giornata nazionale del supereroe, Mark Ruffalo ha condiviso una foto del costume da Hulk che indossa ogni volta che recita nei film del Marvel Cinematic Universe. Una foto simpatica, che mostra solo la parte superiore del costume e lascia scoperte le gambe di Ruffalo.

Questa settimana è ricorso il secondo anniversario di Avengers: Endgame, l'ultimo film che ha visto riuniti sul grande schermo tutti i protagonisti dell'MCU. Un'occasione speciale alla quale si è aggiunto anche il National Superhero Day, ricorrenza che ha spinto Mark Ruffalo a mostrare il costume da lui indossato nel corso del tempo ogni volta che ha dovuto interpretare Hulk.

Ricordiamo che l'avventura dell'attore nei panni di Bruce Banner è iniziata nel 2012 con The Avengers. Da allora ha ripreso il suo ruolo nei film successivi dell'universo Marvel, fino ad Avengers: Endgame, dove è stato finalmente in grado di unire razionalità e muscoli, dando vita ad un incredibile supereroe che ha rischiato la vita offrendosi volontario per impugnare il guanto dell'infinito. L'atto coraggioso di Hulk non ha annullato lo schiocco di Thanos ma lo ha quasi ucciso e lo ha lasciato con un braccio gravemente e permanentemente danneggiato. Per quanto riguarda la foto condivisa in occasione del National Superhero Day, Ruffalo si è affacciato su Instagram per salutare i suoi fan ed ha condiviso una foto che lo ritrae in un dietro le quinte mentre si veste da Hulk. Nell'immagine, l'attore 53enne scherza sul set mentre indossa un completo CGI dalla testa ai piedi, con un vistoso torace protesico.

A differenza della maggior parte degli altri Avengers, Hulk di Mark Ruffalo non ha potuto ancora godere di un progetto solista. Secondo quanto riferito, un problema legale impedirebbe alla Marvel di dare vita ad un film o una serie TV totalmente dedicata ad Hulk. Un peccato per i fan, i quali vorrebbero senza dubbio sapere come il dottor Banner ha elaborato la morte di Natasha Romanoff. Nel frattempo, la Marvel sta realizzando la serie She-Hulk per Disney+, con Tatiana Maslany come protagonista e Ruffalo che riprenderà il suo ruolo in alcuni episodi dello show.