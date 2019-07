Mark Hamill rivela il sapore del latte verde bevuto in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Mark Hamill ha rivelato il gusto del latte verde presente nel film Star Wars: Gli Ultimi Jedi che Luke Skywalker beve di fronte a Rey.

Spesso capita che attraverso i profili delle star sui social network, vengano rivelati particolari curiosi delle pellicole che, in alcuni casi, finiscono con il lasciare i fan a bocca aperta. E' il caso dell'attore Mark Hamill, che sul web è solito fare battute, sfatare falsi rumors legate al franchising, rispondere ai fan. In uno dei suoi ultimi post su twitter, l'attore aveva inserito l'hashtag #milk, in riferimento a come Luke Skywalker si idrata in Star Wars: L'ultimo Jedi. Questo ha provocato la curiosità dei fan, che hanno iniziato a chiedere che sapore avesse quella bevanda. La risposta di Hamill non è tardata ad arrivare con un post di poche righe.

The green milk was just regular coconut water dyed green in post-production.#TrueStory #Yum 😋 https://t.co/1ZHd4Q3HMS — Mark Hamill (@HamillHimself) 7 luglio 2019

Come rivela l'attore, si tratta di una semplice acqua di cocco colorata di verde nella fase di post-produzione. La bibita è la stessa presente nel film Star Wars: Galaxy's Edge e anche lì è fatta con latte di riso e cocco. "Ho sempre pensato che il latte fosse blu" ha commentato un fan, con l'attore che ha preso la palla al balzo per lasciare un'altra porta aperta: "Quello blu ve lo dico domani cos'era"

Mark Hamill, recentemente doppiatore per il remake de La bambola assassina, tornerà ad interpretare Luke Skywalker in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker anche se non è ancora chiaro in quale circostanza. Il film vede il ritorno sul set di come Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac e Lupita Nyong'o, oltre a Naomi Ackie, Anthony Daniels e Billy Dee Williams. La pellicola uscirà nelle sale statunitensi a partire dal 20 dicembre 2019, mentre in quelle italiane dal 18 dicembre.