Mark Hamill: 'La relazione con Carrie Fisher è stata tumultuosa, ma il nostro legame era speciale'

Mark Hamill è recentemente tornato a parlare della sua relazione con la compianta Carrie Fisher: durante una nuova intervista pubblicata da Esquire, l'attore 71enne ha ammesso che nonostante la loro amicizia nata sul set sia durata per decenni, i due avevano una "relazione tumultuosa" nella vita reale.

"Eravamo in grado di essere amorevoli e supportarci a vicenda, poi potevamo avere grandi discussioni e dire 'Non voglio più parlarti', e non sentirci per sei mesi", ha affermato Hamill. "Ma ogni volta che tornavi, riprendevi esattamente da dove eri rimasto con lei. Avevamo un legame davvero speciale".

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

La Fisher è morta nel 2016 all'età di 60 anni a causa di un attacco di cuore, uno dei suoi ultimi ruoli cinematografici è stato un'apparizione postuma in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019, in cui ha recitato accanto a Hamill. I due hanno interpretato i gemelli Luke Skywalker e Leia Organa nella celebre saga iniziata con Guerre stellari del 1977.

Mark Hamill era presente anche alla recente cerimonia postuma che è stata organizzata dalla Walk of Fame in onore dell'attrice a proposito della quale ha dichiarato: "Non volevo che fosse una cosa triste, perché sapevo che lei non avrebbe voluto che le persone fossero tristi. Sarebbe stato perfetto se fosse stata lì con noi, non solo per vedere quanto la amassero le persone, ma perché avrebbe reso tutto molto più divertente. Lei viveva per far ridere gli altri ed era sempre una grande soddisfazione per me farla ridere".