Star Wars, Natalie Portman è pronta a tornare: 'Finora non me l'hanno chiesto'

Gli ultimi capitoli del franchise di Star Wars hanno visto il ritorno di numerosi attori iconici e, a quanto pare, Natalie Portman è più che disposta a fare lo stesso: l'attrice, che ha interpretato Padmé Amidala nella trilogia dei prequel, ha recentemente rivelato di essere pronta a tornare a recitare sul set della saga.

Durante un'intervista recente dello speciale chiamato "Actually Me" di GQ, la Portman ha risposto a una domanda che gli era stata posta dai fan sui social media, relativa alla possibilità di un suo ritorno in Star Wars. L'attrice ha affermato: "Non ho informazioni in merito. Nessuno, finora, mi ha mai chiesto di tornare, ma sono aperta all'idea."

Natalie Portman nei panni di Amidala in Star Wars ep. II

La star ha fatto il suo debutto in Star Wars nel film del 1999 intitolato Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, titolo che ha dato inizio alla trilogia prequel. L'attrice ha interpretato la regina Amidala, la giovane sovrana di Naboo, che stringe amicizia con il giovane Anakin Skywalker. La loro relazione si sviluppa nel corso della trilogia, trasformandosi da un'amicizia a una romance proibita tra una senatrice della Repubblica e un Jedi.

A proposito delle critiche che sono state rivolte alla trilogia prequel di Star Wars, Natalie Portman ha dichiarato: "È stato un dispiacere perché sembrava che le persone fossero così entusiaste dei nuovi film e poi si sono sentite deluse. Inoltre, a quell'età non capivo che è sempre così quando c'è così tanta attesa... è quasi impossibile non deludere i fan."