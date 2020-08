Mariolina De Fano: morta l’attrice che aveva lavorato con Leonardo Pieraccioni

Mariolina De Fano attrice di numerosi film e fiction televisive è morta oggi, 18 agosto 2020, all'età di 79 anni. L'annuncio è stato dato dai suoi familiari. De Fano è stata trovata priva di vita nel suo appartamento nel quartiere Libertà a Bari dagli operatori del 118 che erano stati allertati dal fratello dell'attrice dopo che l'attrice era stata colpita da un malore.

La grande Mariolina De Fano non c’è più 😢 ha fatto la storia del Mudù... Ciao Mariolina grande attrice grande donna , mi... Pubblicato da Uccio De Santis su Martedì 18 agosto 2020

Mariolina De Fano aveva esordito a teatro a soli tre anni recitando una poesia scritta dal padre sul palco del teatro dei dopolavoro ferroviario. Era molto amata nella sua Bari dove aveva recitato in numerose compagnie teatrali. Il suo debutto sul piccolo schermo è del 1976, in seguito ha partecipato a molte fiction tra cui Raccontami di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco in onda su RAI Uno.

Mariolina De Fano ha lavorato in parecchi film di Sergio Rubini tra cui Prestazione straordinaria e Il viaggio della sposa. Ha recitato in I laureati e Fuochi d'Artificio di Leonardo Pieraccioni. Uccio De Santis che l'ha voluta nel cast del film Non me lo dire le ha dedicato un post su Facebbok: "La grande Mariolina De Fano non c'è più ha fatto la storia del Mudù... Ciao Mariolina grande attrice e grande donns, mi hai dato tanto, ho cercato di starti vicino il più possibile... ci sentivamo anche 10 volte al giorno, ieri l'ultima telefonata! Perché ci hai fatto questo scherzo? questa foto è stata scattata il giorno in cui sei venuta a girare Mudù... Ciao Mariolina".