Mario Vargas Llosa, premio Nobel autore de La zia Julia e lo scribacchino, morto a 89 anni

Uno dei capisaldi della letteratura sudamericana, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, è morto a Lima il 13 marzo 2025 all'età di 89 anni.

A dare la notizia il figlio dello scrittore, Álvaro Vargos Llosa, il quale ha comunicato che il padre "è mancato serenamente a Lima..., circondato dalla sua famiglia" in un post sui social media, firmato da lui stesso e dai suoi fratelli Gonzalo e Morgana.

"La sua scomparsa rattristerà i suoi parenti, i suoi amici e i suoi lettori in tutto il mondo, ma speriamo che trovino conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita lunga, avventurosa e fruttuosa e che lascia dietro di sé un corpus di opere che gli sopravvivrà", si legge nel post.

La complessità di un autore

Nato ad Arequipa, città peruviana meridionale, nel 1936, Mario Vargas Llosa trascorse la sua prima infanzia a Cochabamba, in Bolivia, con la madre e i nonni, dopo il divorzio dei genitori avvenuto quando era ancora piccolo.

Tornato in Perù all'età di 10 anni, fu mandato in un'accademia militare dai 14 ai 16 anni, periodo che avrebbe ispirato il suo romanzo rivelazione del 1963, La città e i cani, ambientato per l'appunto nella comunità di cadetti della rigidissima scuola militare di Lima. Il libro suscitò l'ira delle autorità peruviane che ne distrussero 1.000 copie.

Quest'opera e altri suoi primi romanzi, tra cui La casa verde (1966) e Conversazione nella Cattedrale (1969), gli avrebbero fatto guadagnare un posto tra le figure chiave del movimento letterario latinoamericano del boom degli anni '60 e '70, accanto a personaggi del calibro di Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e Carlos Fuente.

Scrittore, giornalista e saggista prolifico, Mario Vargas Llosa lasciò il Perù trasferendosi prima a Madrid e poi a Parigi, dove rimane fino al 1966. Sono numerose le sue opere adattate per il cinema e la TV, tra cui spicca il romanzo del 1977 La zia Julia e lo scribacchino, ispirato al suo primo matrimonio con la scrittrice Julia Urquidi, portato sullo schermo da Jon Amiel con Keanu Reeves, Peter Falk e Barbara Hershey.

Più di recente, il servizio di streaming Vix+ di TelevisaUnivision ha adattato il romanzo del 2006 di Vargas Llosa Avventure della ragazza cattiva in una serie di 10 parti nel 2022 e stava anche sviluppando un nuovo show basato sulla sua opera del 1973, Pantaleón e le visitatrici.