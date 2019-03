Mario Marenco è morto: fu Riccardino in Indietro Tutta

Mario Marenco è morto oggi a Foggia: l'attore comico e architetto aveva 86 anni e sarà ricordato per aver dato vita a Riccardino di Indietro Tutta e tanti altri personaggi televisivi memorabili, spesso nella "compagnia" di Renzo Arbore.

Mario Marenco nacque a Foggia nel 1933 e nel 1957 si è laureò in architettura a Napoli. Due anni dopo la laurea, aprì il suo studio di architettura e design, DEGW, con sede nella Capitale. La sua carriera di architetto e designer, meno nota al grande pubblico, lo ha portato - tra le altre cose - a collaborare con le più prestigiose case automobilistiche italiane per la realizzazione dei loro stand espositivi.

Sul fronte televisivo invece, il debutto sul piccolo schermo risale al 1972, accanto a Enzo Jannacci e al duo Cochi e Renato nello show Il buono e il cattivo, ma già due anni prima Mario Marenco si era fatto conoscere con le sue partecipazioni ad Alto Gradimento, storico programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Marenco figurava tra gli autori della trasmissione e interpretò numerosi personaggi comici in quello che è stato uno show radiofonico assolutamente innovativo per l'epoca: tra i tanti, ricordiamo Léon lo Chef, lo stilista_ Jean-Jacques le Baron de la Fiche de la Bagarre_, l'ex ufficiale nazista Otto Muller, il Colonnello Buttiglione e l'astronauta spagnolo Raimundo Navarro, dimenticato da anni a bordo della Paloma Secunda, una navicella spaziale costruita in maniera approssimativa.

Negli anni '80, tra le diverse partecipazioni a programmi televisivi dell'epoca, spicca quella nello storico e memorabile show Indietro Tutta!, anche in questa occasione accanto a Renzo Arbore e a tutta la sua ciurma, da Nino Frassica a Francesco Paolantoni. In Indietro Tutta Marenco vestiva il lindo grembiule a quadretti di Riccardino, un grazioso bimbo un po' troppo cresciuto.

Sempre con Arbore Mario Marenco ha partecipato al programma L'altra domenica e pellicole di culto come Il pap'occhio e F.F.S.S. cioè che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene.