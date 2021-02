Mario Draghi: stasera su Rai3 lo speciale del TG3 sull’incarico conferito all'economista

Cambio di programmazione stasera su Rai3, dove, alle 21:20, andrà in onda uno speciale del TG3 dedicato a Mario Draghi e al suo difficile incarico.

Stasera su Rai3, dalle 21:20, andrà in onda uno speciale del TG3 dedicato a Mario Draghi e alla sua missione: riuscire a formare un nuovo governo dopo aver ricevuto l'incarico da Sergio Mattarella.

Cambio di palinsesto quindi nella prima serata di questo giovedì 4 febbraio 2021: il previsto esordio di 'Lui è peggio di me' con Giorgio Panariello e Marco Giallini non ci sarà, e al momento è stato rimandato a giovedi 11 febbraio.

Verranno raccontate invece le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con le forze politiche nello speciale condotto dal giornalista Maurizio Mannoni.

Che si avvarrà della collaborazione dei direttori dei maggiori quotidiani e agenzie nazionali, dell'intervento di politici dei diversi schieramenti e proporrà collegamenti in diretta da Palazzo Chigi e Montecitorio.

Mario Draghi dunque, "battezzato" dall'imitazione di Maurizio Crozza, diventa protagonista assoluto di una giornata che ha visto il premier uscente, Giuseppe Conte, salutare la popolazione, nel primo pomeriggio, in una delle sue ormai famose dirette fuori da Palazzo Chigi. Nell'attesa di sapere se i partiti politici troveranno la sospirata intesa intorno al nome dell'economista.