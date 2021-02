Mario Draghi: l'imitazione di Maurizio Crozza tra sfottò e battute su Salvini (VIDEO)

Maurizio Crozza ha già un nuovo personaggio per le mani: è Mario Draghi. Il nuovo probabile presidente del Consiglio, infatti, è il protagonista della prima imitazione di Fratelli di Crozza edizione 2021, atteso ai nastri di partenza nella prima serata di venerdì 19 febbraio su NOVE.

Non è ancora premier, si diceva, ma Draghi-Crozza ci tiene intanto a ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un video, e non solo per la fiducia accordata: "Grazie, dopo aver lavorato per anni con Angela Merkel, Christine Lagarde, incontrato Ursula Von der Leyen ora ho l'opportunità di incontrare Vito Crimi".

E non c'è solo l'attuale capo politico del Movimento 5 Stelle nel mirino di Maurizio Crozza: tra uno sfottò a Matteo Salvini - che diventa quello che porta i braccialetti e chiama facendo gli appelli - e una battuta sul leader del PD Nicola Zingaretti - "basta bagnarlo due volte al giorno" -, arriva anche la richiesta di non incontrare un certo innominabile la cui identità verrà probabilmente esplicitamente svelata nella prima puntata di Fratelli di Crozza.