Marilyn Monroe: il suo ex stilista critica Kim Kardashian per aver indossato il vestito al Met Gala

L'ex ex stilista di Marilyn Monroe ha appena criticato duramente Kim Kardashian per aver indossato il leggendario abito della star hollywoodiana in occasione del Met Gala 2022.

Lo stilista che ha disegnato il vestito di Marilyn Monroe, indossato da Kim Kardashian al Met Gala di quest'anno, ha dichiarato che, a suo modo di vedere, è stato un "grosso errore" permettere al personaggio televisivo statunitense di omaggiare la star hollywoodiana.

Sei decenni dopo aver disegnato lo schizzo per il design originale, Bob Mackie, 82 anni, ha descritto la decisione di consentire alla Kardashian di indossare il leggendario vestito come "allarmante", sottolineando che "nessun altro dovrebbe mai indossare quell'abito."

Mackie aveva solo 23 anni quando disegnò l'abito: all'epoca lavorava come assistente della leggenda della moda Jean Louis, che creò l'abito appositamente per Marilyn affinché l'attrice lo potesse indossare esibendosi per l'allora presidente John F. Kennedy a maggio 19, 1962.

"Secondo me è stato proprio un grosso errore", ha detto Mackie a Entertainment Weekly. "Marilyn era una dea. Una dea pazza, ma una dea. Era semplicemente favolosa. Nessuno è come lei, ma nei nessuno sarà come lei e quel vestito è stato fatto per lei. È stato progettato per lei. Nessun altro dovrebbe essere visto con quel vestito".