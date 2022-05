Marilyn Monroe: il dipinto di Andy Warhol è stato venduto per 195 milioni di dollari

Il leggendario dipinto di Marilyn Monroe, realizzato da Andy Warhol nel 1964, è stato venduto per 195 milioni di dollari: il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte del 20° secolo.

L'iconica serigrafia di Andy Warhol che ritrae Marilyn Monroe è stata venduta per 195 milioni di dollari da Christie's: un prezzo record per un'opera di un artista statunitense nonché il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte del 20° secolo.

La vendita del ritratto, intitolato "Shot Sage Blue Marilyn", ha segnato l'inizio di due settimane di vendite a New York che si prevede ammonteranno ad oltre 2 miliardi di dollari. Si stima che il Warhol sia stato venduto per circa 200 milioni, secondo quanto riferito da Christie's, superando il record precedentemente stabilito da un dipinto di Jean-Michel Basquiat venduto per 110,5 milioni nel 2017.

"Shot Sage Blue Marilyn", realizzato nel 1964, era considerato come un vero e proprio trofeo dai collezionisti, principalmente per il soggetto rappresentato e per i suoi colori elettrizzanti. Il viso di Monroe, tratto da un'immagine pubblicitaria del film Niagara del 1953, è colorato con un rosa acceso, mentre i suoi capelli giallo brillante spiccano sullo sfondo blu.

Il commerciante Larry Gagosian si è aggiudicato il ritratto, anche se non è chiaro per conto di chi stesse facendo un'offerta. L'opera è stata venduta dalla collezione della Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo e il ricavato della vendita andrà a beneficio di una fondazione che fornisce assistenza sanitaria e programmazione educativa per i bambini.