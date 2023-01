Marilyn Manson: l'attrice Esmé Bianco ritira le accuse di stupro contro il cantante

Esmé Bianco, attrice della celebre serie HBO il trono di spade, ha deciso in maniera ufficiale di ritirare le accuse di violenze e abusi intentate nei confronti della rockstar americana Marilyn Manson.

Dopo quasi due anni dalla pubblica denuncia, Esmé Bianco ha chiuso la causa legale intentata contro Marilyn Manson. Lo aveva accusato di abusi e stupro.

I termini dell'accordo non sono stati resi noti, ma il legale della donna, Jay Ellwanger, ha dichiarato all'edizione USA di Rolling Stone di aver deciso di ritirare le accuse contro Warner e la Marilyn Manson Records Inc. per poter "andare avanti con la sua vita e la sua carriera".

Esmé Bianco, nota ai fan de Il Trono di Spade per il ruolo di Ros, aveva accusato la rockstar americana Marilyn Manson nel 2021, parlando in maniera specifica di abusi, non solo sessuali, di violenze e presentando anche accusa formale di traffico di esseri umani coinvolgendo Manson direttamente nel suo trasferimento dal Regno Unito agli Stati Uniti.

Ma non è tutto, l'attrice aveva raccontato che il cantante le aveva inflitto tagli e lesioni che hanno lasciato delle cicatrici permanenti sul suo corpo, una delle quali sul busto, lesioni che era arrivata a subire senza opporsi: "Avevo perso qualsiasi speranza e sicurezza". Adesso il caso è stato definitivamente archiviato.