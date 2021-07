Mariano Catanzaro risponde ai rumors sulla storia con Giovanni Ciacci: “basta etichette, non sono gay”

Dopo alcune foto pubblicate sui settimanali in cui Mariano Catanzaro era in compagnia di Giovanni Ciacci, l'ex tronista ha precisato di non aver fatto coming out e di essere etero.

Mariano Catanzaro se la prende con chi lo ha etichettato come gay dopo le foto in compagnia di Giovanni Ciacci apparse sui giornali: l'ex tronista napoletano ha precisato di non aver fatto coming out, ribadendo di essere etero.

Più di un mese fa Mariano Catanzaro ha spiazzato tutti quando, durante un'intervista a Rtl 102.5 News, ha detto di aver instaurato un'amicizia speciale con Tommaso Zorzi, in quei giorni impegnato con il ruolo di opinionista dell'Isola dei famosi. Ai giornalisti dell'emittente radiofonica aveva detto "credo che la vita sia tutto un divenire, vivo la vita al 100% e non mi precludo mai nulla, se Tommaso può aggiungere qualcosa di bello alla mia vita ben venga".

Nei giorni scorsi Mariano Catanzaro è stato paparazzato con Giovanni Ciacci e molti hanno pensato che tra i due ci fosse una relazione, prendendo le sue dichiarazioni dell'epoca come un implicito coming out.

Mariano sui social ha voluto chiarire che il suo rapporto con Giovanni Ciacci, che alcuni giorni fa ha annunciato il ritiro dalla televisione, è solamente amichevole.

In una serie di storie su Instagram l'ex tronista ha detto: "Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme. Fatemi capire: io nell'intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay. Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire stronzate? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out. Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall'orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso?".

Mariano Catanzaro, che alcuni rumors danno come concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha chiarito anche il senso delle sue dichiarazioni su Tommaso Zorzi: "Io ho detto solo che è una persona carinissima e che tutto quello che mi fa star bene è amore. Se mio fratello mi fa un regalo e mi fa star bene, io provo amore verso di lui. E che vuol dire che se provo amore verso mio fratello io sono omosessuale? L'amore ha mille sfaccettature. Il mio orientamento sessuale è ben definito, sono etero. Io se voglio bene ad una persona le voglio bene a prescindere da tutto. Sono molto triste perché viviamo nell'epoca delle etichette. Con Giovanni c'è una bellissima amicizia, stiamo bene insieme e se ho voglia di abbracciarlo davanti a mille persone lo faccio. Se la gente giudica me ne sbatto. Tutto quel che fa star bene l'anima può essere definito amore, ma non sesso, non amore carnale. Perché alcuni di voi subito danno delle etichette dovrei precludermi di abbracciare una persona che ha un orientamento sessuale diverso dal mio? Questa potrebbe essere una forma di razzismo, o sbaglio?".