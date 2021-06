Giovanni Ciacci: “Non mi vedrete più, lascio la TV” (VIDEO)

Giovanni Ciacci ha deciso di abbandonare la televisione: questa è la rivelazione a sorpresa che il costumista ha fatto ad Adriana Volpe, nel corso della puntata finale di Ogni Mattina.

Oggi è andata in onda su TV8 l'ultima puntata del programma di Adriana Volpe, il futuro di Ogni Mattina non è stato ancora deciso ma sicuramente la conduttrice per la prossima stagione ha altre mete. Sembra infatti che la Volpe stia per approdare a Mediaset nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip 6.

L'ultima punta del programma mattutino di TV 8 ha regalato un gustoso colpo di scena, l'annuncio a sorpresa di Giovanni Ciacci che ha tenuto ad informare il pubblico che da oggi non tornerà in televisione. "Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo - ha detto Ciacci prima di sganciare la bomba - oggi è l'ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, ho dato tutto quello che dovevo dare",

"Stai scherzando?", gli ha chiesto un'incredula Adriana, ma il costumista ha confermato la sua decisione "da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione, è stato bellissimo. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte".

Il motivo di questa decisione è presto detto: "ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate..". Ma, come era prevedibile, Giovanni Ciacci si lascia aperto un piccolo spiraglio: "posso tornare solo per un evento straordinario, ma dopo aver fatto 9 Sanremo deve essere davvero straordinario".