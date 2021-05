Tommaso Zorzi, l’ex tronista Mariano Catanzaro spiazza tutti “siamo amici speciali”

Mariano Catanzaro si sarebbe innamorato di Tommaso Zorzi, o almeno della sua testa: l'ex tronista in un'intervista a Rtl 102.5 News ha affermato che dopo il Grande Fratello Vip 5 è diventato un 'amico speciale' del vincitore del reality.

Non c'è due senza tre, dopo essere stato paparazzato con Lorenzo Campi e con il ballerino di Amici Tommaso Stabiani, ora per Tommaso Zorzi è arrivata una dichiarazione d'amore di Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne (dove si innamorò di Valentina Pivati, i due lasciarono insieme il programma ma la loro storia d'amore durò solo qualche settimana). Intervistato da Rtl 102.5 News, Mariano ha rivelato che ha provato a entrare come concorrente de L'Isola dei famosi, ma senza successo. Parlando del reality Catanzaro ha spiazzato i conduttori riferendosi a Tommaso Zorzi, opinionista del programma, come "un amico speciale".

L'ex tronista ha detto che ha iniziato a sentirsi con Tommaso dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 5 "Mi piace di testa, è una persona splendida e ci sentiamo da un pò". Ai giornalisti che gli chiedevano se questo fosse un outing da parte sua l'ex tronista ha detto "credo che la vita sia tutto un divenire, vivo la vita al 100% e non mi precludo mai nulla, se Tommaso può aggiungere qualcosa di bello alla mia vita ben venga".

Non è chiaro se i due si siano mai incontrati o sentiti solo telefonicamente perché Mariano ha detto "Stiamo organizzando per vederci, per ritagliare un poco di tempo per noi".

C'è da dire che sui social non tutti hanno creduto alla sincerità di Mariano Catanzaro, sono molti a pensare che l'ex tronista sia solo alla ricerca di pubblicità.