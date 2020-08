Mariangela Melato e Giancarlo Giannini protagonisti stasera su Rete 4 con due film di Lina Wertmüller

Mariangela Melato e Giancarlo Giannini in "Travolti da un insolito destino"

Stasera su Rete 4, in prima e in seconda serata, scorpacciata di risate con le commedie Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto e Film d'amore e d'anarchia, entrambe dirette da Lina Wertmüller, con protagonisti gli irresistibili Mariangela Melato e Giancarlo Giannini.

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, in onda alle 21:29

Nel 1974 Lina Wertmüller dirige quella che resterà una delle sue commedie più famose, contraddistinta dal solito titolo lungo e dalla chimica, innegabile e irresistibile, tra i suoi due protagonisti, Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto racconta dell'avventura di Raffaella, moglie di un ricco industriale milanese, intenta a godersi le vacanze a bordo di un lussuoso yatch che hanno noleggiato. Durante il soggiorno non fa altro che ostentare la sua posizione sociale nei confronti di Gennarino Carunchio, il marinaio. Un giorno Raffaella si sveglia tardi e pretende che Gennarino l'accompagni sulla terraferma con una piccola imbarcazione per raggiungere gli altri amici, ma per colpa di un guasto passeranno la notte in alto mare, da soli...

Film d'amore e d'anarchia, in onda alle 23:54

Il titolo completo è Film d'amore e d'anarchia, ovvero stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza, il più lungo nella filmografia di Lina Wertmüller, e forse il più lungo in assoluto per un film. Scritto e diretto nel 1973, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes dove il suo protagonista maschile, Giancarlo Giannini, è stato premiato per la migliore interpretazione.

Melato e Giannini in Film d'amore e d'anarchia, ovvero stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza

Agli inizi degli anni '30, un giovane contadino della bassa lombarda, Tunin, dopo aver perduto un amico anarchico, ucciso dai carabinieri, va a Roma per uccidere il duce. Nella capitale, Tunin si mette in contatto con Salomè (Mariangela Melato), una prostituta che lo ospita, spacciandolo per cugino, nel bordello in cui lavora. Per preparare l'attentato, i due sfruttano le informazioni di Giacinto Spatoletti, un rozzo gerarca fascista dei servizi di sicurezza.