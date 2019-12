Mariah Carey is Christmas: The Story of All I Want for Christmas Is You, il trailer del documentario

Mariah Carey is Christmas: The Story of All I Want for Christmas Is You, di cui è stato diffuso il trailer, è il documentario dedicato alla genesi dell'iconico brano natalizio.

Mariah Carey is Christmas: The Story of "All I Want for Christmas Is You", di cui è stato diffuso il trailer, è il mini-documentario prodotto da Amazon dedicato alla creazione della celebre canzone natalizia che compie ben 25 anni!

Il video regala qualche anticipazione riguardante il progetto in cui si ripercorre la genesi del singolo ispirato alle feste che ha debuttato nel 1994 ed è rimasto ben 36 settimane al primo posto della classifica di Billboard, diventando il brano natalizio di maggior successo di sempre.

La popolarità di All I Want for Christmas Is You, brano inciso da Mariah Carey, non sembra inoltre arrestarsi e nel 2017 e nel 2018 è stato il singolo legato al Natale con il maggior numero di ascolti su Amazon Music, ritornando al primo posto del servizio negli Stati Uniti e a livello globale durante il Giorno del Ringraziamento. Tra le persone coinvolte nel documentario ci sono Randy Jackson, Shirley Halperin, Gary Trust e Trey Lorenz, grande amico e corista della cantante.

Il documentario fa parte dei progetti prodotti da Amazon Music in cui si raccontano le pagine più importanti della musica internazionale.