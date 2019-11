Maria Perego, morta la creatrice di Topo Gigio

Maria Perego è morta: l' autrice TV, ideatrice di Topo Gigio nel 1959, ci ha lasciati oggi all'età di 95 anni, dopo una lunga carriera nel mondo della televisione italiana.

Proprio in questo periodo, Maria Perego stava preparando il suo ritorno sul piccolo schermo, con un nuovo programma in cui Topo Gigio, il topolino amico dei più piccini, sarebbe dovuto riapparire sul Canale Rai Yoyo nel 2020. L'annuncio è stato diffuso da Alessandro Rossi, amministratore della Topo Gigio srl: "La signora è stata una eccezionale ambasciatrice della creatività italiana; Topo Gigio sembrava prendere vita dalle sue mani e con lei ha viaggiato nei paesi di tutto il mondo. È stata una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti, l'ultimo dei quali è la nuovissima serie a cartoni animati su Topo Gigio che verrà prossimamente trasmessa da Rai Yoyo. Ci mancherà moltissimo"

Una foto di Maria Perego

Quest'anno, Topo Gigio ha compiuto 60 anni: nato per la televisione nel 1959 e presente in tutta la storia del piccolo schermo, da Canzonissima alla sua vera casa, Lo Zecchino d'oro, passando dalla Rai anche alle reti commerciali. Con un successo che dall'Italia è diventato internazionale, moltiplicandosi tra gadget, libri, dischi e cartoni animati.

Diventato famoso per la sua iconica frase "Ma cosa mi dici mai", Topo Gigio ha fatto la fortuna di Maria Perego, insieme al marito Federico Caldura che l'ha affiancata nella nascita del personaggio. Ispirata da Topolino, Maria Perego ha avuto l'idea geniale di creare un pupazzo animato da animatori completamente vestiti di nero, in modo tale che non si vedessero nella resa televisiva.

Nella sua lunga vita e carriera, Maria Perego ha incontrato molti personaggi noti come Ed Sullivan, Louis Armstrong, Ichikawa, Hugo Pratt, Michael Jackson, Lucio Dalla, John Wayne e tanti altri, tutti estimatori del suo semplice e genuino personaggio.

Poche settimane fa, Maria Perego è apparsa nel programma Le Ragazze, dove ha raccontato della sua carriera e del suo amatissimo Topo Gigio.