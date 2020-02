Maria Grazia Cucinotta è ricoverata in ospedale dopo un malore in teatro

L'attrice Maria Grazia Cucinotta ha avuto un malore prima di entrare in scena per lo spettacolo Le figlie di Eva, ora è ricoverata sotto osservazione.

Prima di entrare sul palco, ieri sera l'attrice Maria Grazia Cucinotta ha avuto un malore nel camerino del teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (NA) ed è stata subito portata in ospedale dove è ricoverata in stato di osservazione.

L'attrice, che era in scena con Le figlie di Eva insieme alle colleghe Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, ha subito avvisato le colleghe e il regista di non sentirsi molto bene, sottolineando però di voler entrare in scena. Purtroppo non è stata in grado quindi è stata ricoverata all'Ospedale San Leonardo ma ha rassicurato tutti telefonicamente del suo stato di salute, nonostante sia ancora in stato d'osservazione.

Il suo staff, però, ha comunicato che Maria Grazia Cucinotta fortunatamente, non ha niente di grave e che le analisi hanno restituito dati rassicuranti. Solo un grande spavento, quindi, per l'attrice sicula che si spera tornerà presto in scena.

Lo spettacolo Le Figlie di Eva è attualmente in calendario in molte città italiane e parla di come tre donne sull'orlo di una crisi di nervi siano legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni, è stato spostato a data da destinarsi.