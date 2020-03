Maria De Filippi a Che Tempo che fa: "Mio fratello mi sparò con un fucile” (VIDEO)

Maria De Filippi, ospite a Che Tempo che fa, ha raccontato di quando suo fratello le sparò con un fucile, lasciando i segni di quello che non fu neppure un litigio ancora visibili sulla sua fronte.

Come la settimana scorsa 'Che tempo che fa' va in onda senza pubblico in studio per l'emergenza Coronavirus. Fabio Fazio ha intervistato Maria De Filippi. La regina di Canale 5 è rimasta impressionata vedendo lo studio vuoto tanto da ammettere "Se non ci fossero i cameraman con gli autori e Filippi sembrerebbe una chiacchierata tra due amici".

Tra i tanti episodi ed aneddoti raccontati da Maria uno in particolare ha attirato l'attenzione: la De Filippi "stalkerava" il fratello maggiore che ha finito per spararle, non perchè i due avessero litigato, come si diceva, ma perchè esausto di tutte quelle attenzioni.

Maria venerava il fratello Giuseppe: "quando ero ancora una ragazzina, volevo stare sempre con lui, ma Giuseppe sentiva il bisogno di avere la sua privacy". Sette gli anni di differenza tra loro due, per Maria De Filippi la stanza del fratello era un angolo di Paradiso da conquistare: "Per me, era un mito. La sua stanza era il paradiso. Per me entrare in camera sua quando c'era lui era un sogno. Continuavo a bussare"

Un giorno il fratello maggior la minacciò ma lei non si arrense, continuando a bussare: "Lui mi aveva detto 'Se entri, ti sparo'. Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte. Mi ha preso in fronte con un pallino. Mi ha ferito ma non è successo niente. Se mi prendeva l'occhio era grave".

Per fortuna l'episodio non ha lasciato ulteriori segni nel loro rapporto: Maria, nonostante il buco in fronte ha voluto Giuseppe come amministratore delegato di 'Fascino', la società di produzione televisiva fondata di cui è proprietaria insieme alla RTI.