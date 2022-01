Maria Chiara Giannetta, chi è l'attrice che sarà al Festival di Sanremo 2022

Ecco chi è Maria Chiara Giannetta, l'attrice che è stata scelta da Amadeus come una delle sue 5 co-conduttrici per il Festival di Sanremo 2022.

Maria Chiara Giannetta è un'attrice 29enne, scelta da Amadeus come co-conduttrice per il Festival di Sanremo 2022, principalmente nota per aver interpretato il capitano Anna Olivieri in Don Matteo, per aver preso parte alla fiction Un passo dal cielo 5 e per il suo recente ruolo da protagonista in Blanca.

La Giannetta nasce il 20 maggio 1992 a Foggia, in Puglia e, avendo sviluppato una profonda passione per la recitazione sin da una tenera età, decide di dare inizio al suo percorso teatrale a soli 11 anni. Studia recitazione al Teatro dei Limoni in Puglia e nel 2011 si trasferisce a Roma per proseguire i suoi studi al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nel 2014 ottiene un piccolo ruolo nel venticinquesimo episodio della nona stagione della serie Don Matteo e nel 2017 interpreta Mariella Santorini nella quarta stagione della serie Un passo dal cielo. Ma la vera svolta per l'attrice arriva nel 2018, ovvero quando viene scelta per interpretare il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, sempre in Don Matteo. Lo stesso anno è al cinema con due film, Ricordi?, per la regia di Valerio Mieli e Tafanos, per la regia di Riccardo Paoletti. Nel 2019 è Elena nel film Mollami, per la regia di Matteo Gentiloni, e Alice in Bentornato Presidente, per la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Maria Chiara Giannetta, inoltre, è la protagonista della serie Blanca: record di ascolti e vincitrice del premio C21 International Drama Awards per essere una delle produzioni più innovative a livello globale. Nella serie l'attrice interpreta un'investigatrice non vedente e recita al fianco di Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.