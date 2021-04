Maria Bakalova e Amandla Stenberg star di Bodies, Bodies, Bodies

Maria Bakalova, star di Borat 2, sarà protagonista accanto a Amandla Stenberg del film Bodies, Bodies, Bodies, prodotto da A24.

La trama del thriller è ancora avvolta dal mistero e non sono emersi i dettagli riguardanti il prossimo progetto della nominata agli Oscar, una delle vere rivelazioni dell'ultima stagione cinematografica.

La regia di Bodies, Bodies, Bodies è stata affidata a Halina Reijn (Instinct) e, secondo le fonti di Deadline, si tratta di uno slasher film che sta venendo sviluppato da alcuni mesi.

Nel cast, oltre alle due giovani star Maria Bakalova e Amandla Stenberg, potrebbero esserci anche Pete Davidson (The Suicide Squad: Missione Suicida) e Myha'la Herrold (Industry), anche se per ora non sono stati conclusi gli accordi con i due attori.

Maria Bakalova, prossimamente, sarà inoltre la star di The Bubble, il nuovo film diretto da Judd Apatow per Netflix, che racconterà la storia di un gruppo di attori e attrici che sono bloccati in un hotel, in isolamento dal resto del mondo, nel tentativo di completare le riprese di un film.

Il cast stellare comprende Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal e Peter Serafinowicz.