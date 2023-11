Margot Robbie: 'Non produrrò l'adattamento del memoir di Britney Spears'

Margot Robbie ha rivelato che non produrrà l'adattamento del memoir di Britney Spears e che non interpreterà la pop star sul grande schermo.

The Woman in Me, il tanto discusso memoir di Britney Spears, potrebbe presto arrivare sul grande schermo, ma non avrà Margot Robbie come produttrice o interprete. Il libro della Spears, che ha ottenuto un enorme successo anche grazie alla narrazione virale dell'audiolibro da parte dell'attrice premio Oscar Michelle Williams, sarà adattato per un progetto cinematografico o televisivo.

Page Six ha riportato che "fonti multiple" hanno suggerito l'interesse della casa di produzione LuckyChap della Robbie nell'adattare il libro della pop star, insieme a Hello Sunshine di Reese Witherspoon e Plan B di Brad Pitt. Tuttavia, durante l'evento Variety Power of Women Los Angeles 2023, la Robbie ha confermato ad Access Hollywood che le voci su un suo possibile coinvolgimento non sono vere.

"No, sto sentendo parlare di questa notizia stasera per la prima volta. Non è vero", ha spiegato Margot, e quando le è stato chiesto se avesse mai considerato di interpretare la Spears sul grande schermo la celebre attrice hollywoodiana ha aggiunto: "Non l'ho mai considerato, se leggete qualcosa di diverso sappiate che non è vero".

Britney Spears ha scelto Instagram nel novembre 2022, prima dell'uscita del suo libro, per respingere l'idea di un biopic sulla sua vita: "Sento parlare continuamente parlare di una marea di persone che vogliono fare film sulla mia vita... ragazzi, non sono morta!!!".