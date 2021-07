Margot Robbie svela: "Un mio ex era ossessionato da John Cena, aveva il suo cartonato in camera da letto"

Margot Robbie ha raccontato un aneddoto durante un'intervista recente relativo al suo passato che riguarda John Cena: la sua co-star in The Suicide Squad.

Durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, Margot Robbie ha rivelato di avere una bizzarra connessione con il suo co-protagonista in The Suicide Squad: John Cena. La Robbie, che torna a recitare nei panni di Harley Quinn nel nuovo film che uscirà nelle sale il 6 agosto, ha rivelato di aver dormito in una stanza con il cartonato di Cena.

"Mi piaceva molto la WWE, in seguito ho smesso di guardarla finché, da adolescente, verso i 20 anni, avevo un ragazzo che era ossessionato da John Cena". Ha spiegato Margot, aggiungendo che era così ossessionato "che si è vestito come John per il suo 21° compleanno e aveva perfino un cartonato del wrestler nella sua camera da letto".

"Ho dormito in una stanza per due anni con un ritaglio di cartone a grandezza naturale di John", ha rivelato l'attrice, aggiungendo: "A volte mi svegliavo nel cuore della notte e dicevo: 'Oh mio Dio, chi c'è nella stanza... ah, è solo John Cena, va tutto bene.'"

Margot Robbie, inoltre, ha rivelato che dopo essersi resa conto che avrebbe lavorato con John Cena, ha riflettuto sulla storia cercando di decidere se era opportuno o meno raccontarla: "Ho pensato di non dire niente perché è un modo troppo strano per iniziare un rapporto di lavoro e di amicizia. Poi cinque secondi dopo averlo incontrato gli ho detto: 'Sai che io dormivo in una stanza con un tuo ritratto a grandezza naturale'".