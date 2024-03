Margaret Qualley:'C'è un livello di vergogna insito nell'essere attore'

Secondo Margaret Qualley gli attori sono incapaci di godersi le cerimonie di premiazione. L'attrice ha fatto un paragone tra Hollywood e l'industria musicale, e ha sottolineato come, dal suo punto di vista, i professionisti della recitazione tendano a pensare troppo mentre i musicisti sono in grado di divertirsi di più.

Un anno con Salinger: Margaret Qualley in un momento del film

"C'è un livello di vergogna intrinseca nell'essere attore. È un'autocritica così intensa, siamo così duri con noi stessi durante questo genere di cerimonie" ha dichiarato Qualley.

Mondi differenti

Dinamiche che sembrano non esserci nel panorama musicale, a giudicare dalle parole dell'attrice:"In qualche modo nell'industria musicale sembrano solo felici di essere lì e felici di ricevere il premio. Non è così calcolato. Dovremmo solo andare e divertirci" ha ribadito l'attrice.

Figlia dell'attrice Andie MacDowell, Margaret Qualley ha sposato lo scorso agosto il musicista Jack Antonoff, con il quale vive nei sobborghi del New Jersey, un luogo che soddisfa il desiderio di lentezza quotidiana e vita casalinga che piace all'attrice:"Amo trascorrere del tempo in solitudine, amo vivere nel New Jersey, perché nessun altro vive nel New Jersey".