Margaret Qualley non sarà Amanda Knox, la star di Maid abbandona il progetto

Margaret Qualley non sarà la protagonista della miniserie Hulu su Amanda Knox. Annunciata a marzo, la serie avrebbe dovuto includere la star di Maid nel ruolo della ragazza americana coinvolta nella vicenda legata all'omicidio della studentessa londinese Meredith Kercher, la sera del 1° novembre 2007 a Perugia.

Amanda Knox: un primo piano della Knox

Qualley avrebbe dovuto lavorare al progetto anche nella veste di produttrice esecutiva ma ha dovuto ritirarsi per conflitti di programmazione e ora la produzione cercherà una nuova attrice che possa interpretare Knox. Non è la prima volta che un'attrice già confermata è costretta ad abbandonare una miniserie Hulu basata su una persona reale; pochi anni fa, Kate McKinnon dovette abbandonare la produzione di The Dropout, incentrata sulla fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes, in favore di Amanda Seyfried, che per la propria performance nello show si aggiudicò un Emmy.

La storia di Amanda Knox

Lo show su Amanda Knox di Hulu sarà composta da 8 episodi di un'ora l'uno. Secondo la descrizione ufficiale, la miniserie sarà 'basata sulla vera storia di come Amanda Knox sia stata ingiustamente condannata per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e sui 16 anni di battaglie per dimostrare la propria innocenza'.

Amanda Knox: una foto che ritrae Amanda Knox

La miniserie, ancora senza titolo, è scritta da KJ Steinberg, con Monica Lewinsky tra i produttori insieme alla stessa Amanda Knox e Chris Robinson tramite Knox Robinson Productions, con 20th Television come casa di produzione. Non è la prima volta che viene raccontata sullo schermo la storia di Amanda Knox, tra speciali e documentari, oltre al film del 2011 dal titolo Amanda Knox: Murder on Trial in Italy. Anche il film Stillwater, uscito nel 2021 e con protagonisti Matt Damon, Abigail Breslin e Camille Cottin, si ritiene sia ispirato alla vicenda di Knox.

Dopo aver partecipato a Povere creature! di Yorgos Lanthimos, nel 2024 Margaret Qualley è nel cast del nuovo film di Ethan Cohen, Drive-Away Dolls, al fianco di Geraldine Viswanathan, Pedro Pascal e Matt Damon.