Margaret Qualley: "Recitare in Blue Moon di Richard Linklater mi ha cambiato la vita"

Reduce dal successo di The Substance, Margaret Qualley di recente ha vissuto un'altra incredibile esperienza sul set di Blue Moon, nuova fatica di Richard Linkater che le ha "cambiato la vita", come ha rivelato a IndieWire.

"Sono un fan di lunga data di Richard Linklater", ha detto. "Penso di aver fatto un provino per lui la prima volta 10 anni fa."

Stavolta Linklater aveva in serbo il personaggio giusto per lei, visto che l'ha voluta nel suo nuovo film, biopic dedicato al compositore Lorenz Hart, co-autore della celebre Blue Moon. Per lavorare con il regista indie, l'attrice si è raccomandata perfino con Ethan Hawke, amico e collaboratore del cineasta.

"Mi sono rivolta a Ethan Hawke alla premiere del film del mio amico, First Reformed, perché aveva recitato in Boyhood e quel film mi aveva colpito così tanto", ha detto Qualley. "Potrei tracciare tanti parallelismi tra il ragazzo di Boyhood e la mia vita. Avevo la sua stessa età, quindi è stato davvero pazzesco perché tutto ciò che stava accadendo nella sua vita accadeva anche nella mia nello stesso momento. Ero nella sua stessa classe quando Obama fu eletto, e avevo la sua stessa età quando i miei genitori divorziarono. È stato così folle per me guardare quel film. Mi ha lasciato una tale impressione".

Un biopic malinconico

Margaret Qualley in primo piano

Blue Moon racconta la storia del paroliere americano Lorenz Hart mentre combatte contro l'alcolismo e i problemi di salute mentale durante l'apertura dello spettacolo di Broadway Oklahoma! il 31 marzo 1943. Il film debutterà in prima mondiale nel concorso del Festival di Berlino il 18 febbraio.

"È letteralmente una coppia da sogno", ha detto Margaret Qualley riferendosi alla sua collaborazione con Ethan Hawke e Richard Linklater. "È stato incredibilmente surreale per me. Trovarmi di persona con Richard Linklater e Ethan Hawke ed essere in grado non solo di assistere al loro processo creativo, ma di farne parte ha cambiato la vita".