Margaret Qualley interpreterà Amanda Knox in una miniserie prodotta per Hulu

Margaret Qualley interpreterà Amanda Knox in una nuova miniserie prodotta per Hulu.

Il progetto si basa sulla storia vera della giovane accusata di aver ucciso la sua coinquilina Meredith Kercher mentre studiava in Italia.

Il progetto ispirato a una storia vera

La serie è stata creata da KJ Steinberg, già nel team che ha portato al successo This Is Us, e vedrà Margaret Qualley impegnata come protagonista e produttrice. Tra i produttori ci saranno anche Monica Lewinsky, Littlefield Company, e Amanda Knox e Chris Robinson.

Amanda Knox: siamo tutti colpevoli

Gli otto episodi della durata di un'ora seguiranno quanto accaduto ad Amanda Knox dopo il brutale omicidio di Meredith Kercher. La ragazza è stata condannata per la morte della studentessa, venendo poi dichiarata innocente al termine di un percorso legale durato 16 anni.

Amanda ha trascorso quattro anni in carcere e aveva raccontato la sua storia anche in un'autobiografia e una docuserie prodotta per Netflix.