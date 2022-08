Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan star del nuovo film di Ethan Coen

Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan saranno le protagoniste del nuovo film di Ethan Coen, progetto ancora privo di un titolo ufficiale.

Il lungometraggio, prodotto da Working Title e Focus Features, sarà la prima prova da regista senza avere accanto il fratello Joel.

Attualmente la trama e la descrizione dei personaggi non sono state svelate. Ethan Coen ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con la moglie Tricia Cooke e i due sono coinvolti come produttori in collaborazione con Robert Graf, Tim Bevan ed Eric Fellner.

Coen, secondo quanto riporta Deadline, ha incontrato le potenziali protagoniste per mesi prima di scegliere a chi affidare i ruoli. Una shortlist ha poi portato a dei test che hanno fatto emergere Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan come il duo perfetto per il progetto. Le riprese si svolgeranno in autunno.

Margaret ha recentemente recitato nella miniserie Maid e nel film Sanctuary, che verrà presentato al Toronto Film Festival, mentre Geraldine ha fatto parte del cast di The Broken Hearts Gallery e di The Beanie Bubble.