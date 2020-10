Mare Fuori, stasera su Rai2 gli episodi 9 e 10: la trama

Stasera su Rai2, alle 21:20, torna la serie tv Mare Fuori con gli episodi 9 e 10 e con le storie di ragazzi ospiti dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli, tra minacce, amori, fughe, risse, cadute all'inferno e improvvise resurrezioni.

Nella trama del nono episodio, dal titolo "Legami spezzati", Filippo appena rientrato all'IPM informa Ciro che l'operazione è andata a buon fine ma è tormentato. Si riavvicina a Carmine per raccontargli quello che è successo fuori dall'IPM. Carmine si offre di aiutarlo per impedire che Ciro si vendichi di lui. Il boss infatti ha appena scoperto che il suo piano è andato male e vuole scoprire chi l'ha tradito. Pino intanto vive una sorta di gelosia per il rapporto che si sta instaurando tra Filippo e Ciro.

Nel decimo episodio, intitolato "Le forme dell'amore", i giorni passano e per Carmine la situazione si fa sempre più difficile. Deve uccidere Massimo altrimenti pagherà con la vita. Anche Nina e suo figlio sono in pericolo. Filippo gli è vicino e gli promette che troveranno una vita d'uscita: riesce a far ricoverare Carmine in ospedale, da lì fuggirà all'estero con i soldi e la complicità della famiglia di Filippo. A Carmine il compito di trovare il modo di uscire dall'ospedale ed eludere il controllo della Polizia che lo piantona. Nel frattempo il piano di Carmine - convincere Ciro che sia stato Pino a far sparire la macchina - si compie.

Ciro è convinto della colpevolezza di Pino e organizza una terribile vendetta, rapire l'amato cane del ragazzo, Tyson, e ucciderlo...