Mare Fuori 2, episodi 7 e 8 in onda stasera su Rai2: le anticipazioni

Tornano stasera su Rai2, alle 21:20, le storie di Mare fuori 2 e dei ragazzi rinchiusi nell'Istituto di detenzione minorile.

Nella nuova stagione, in onda con altre 2 prime serate, ogni detenuto si troverà di fronte, come uno specchio, la propria famiglia, e verrà chiamato a compiere una scelta: seguirne le orme o rinnegarle?

Nelle anticipazioni degli episodi 7 e 8 Massimo, dopo aver scoperto che l'assassino di Nina è nell'IPM, decide di fare di testa sua e mette i presunti colpevoli in isolamento per cercare di scoprire la verità. Carmine sospetta qualcosa ed è sempre più agitato mentre Filippo ha altri pensieri: Naditza è tornata in istituto ed è molto arrabbiata con lui, riuscirà a riconquistarla? Intanto Beppe scopre una importante verità sul suo passato.

Massimo continua la sua indagine e scopre chi è il colpevole dell'omicidio di Nina, ma nel frattempo deve fronteggiare una improvvisa crisi familiare. Carmine e Filippo cercano di capire chi possa essere il colpevole mentre tra Filippo e Nad sembra tornare il sereno ma un'avventata azione di Pino rimette tutto in discussione. Tra Kubra e Pino, intanto, prove di avvicinamento. Per Cardiotrap arriva un concerto importante per merito del padre, ma scoprirà di non potersi fidare di lui.

La colonna sonora della seconda stagione di Mare fuori, prodotta e distribuita da RaiCom è firmata ancora una volta da Stefano Lentini e vede proseguire la collaborazione con Raiz, nella canzone "Amore che fa male", e con Matteo Paolillo, autore di "Sangue Nero", con le voci di due giovani attori e protagonisti della serie: Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato).