Marco Tullio Giordana inaugura il Sudestival 2020

Al via domani 10 gennaio SUDESTIVAL 2019 - Il Festival lungo un inverno, con un omaggio a Marco Tullio Giordana inapertura. Quest'anno la manifestazione inaugurerà la sua 21/ma edizione e come di consueto si articolerà nell'arco di 10 weekend, dal 10 gennaio al 13 marzo 2020, nella suggestiva città di Monopoli.

I cento passi: Luigi Lo Cascio e Claudio Gioè in una scena del film

Il festival, organizzato dall'Associazione Sguardi per la direzione artistica di Michele Suma, rappresenta ormai un appuntamento fisso e una vetrina importante per il cinema di qualità italiano e per gli esordi. Opere prime e seconde, documentari, cortometraggi in concorso, di cui molte anteprime regionali e première. E, a fare da cornice, masterclass e incontri dislocati nei diversi luoghi chiave della cultura e della storia cittadina: lo storico Cinema Vittoria, il nuovo Teatro Mariella, il rinato Teatro Auditorium Radar e la Sala Eventi della Biblioteca Rendella.

La due giorni d'apertura, con gli eventi fuori concorso, inizierà venerdì 10 gennaio, ore 21.00, al Teatro Auditorium Radar, con l'Omaggio a Marco Tullio Giordana e ai a vent'anni dall'uscita de I cento passi, pluripremiato film (Miglior Sceneggiatura alla 57^ Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, il David di Donatello e Nastro d'Argento per la miglior sceneggiatura) incentrato sulla vita e la tragica fine di Peppino Impastato. Il regista insieme a Monica Zapelli, sceneggiatrice, introdurranno la proiezione del film e incontreranno il pubblico nella serata inaugurale. Inoltre, già la mattina, a partire dalla celebrazione del venticinquennale di Pasolini, un delitto italiano, Giordana e lo sceneggiatore Stefano Rulli terranno una masterclass rivolta agli studenti liceali, durante la quale parleranno del film, della ricostruzione filologica del caso e del significato di "cinema civile" e memoria collettiva.

Sempre Giordana sarà protagonista la mattina di sabato 11 gennaio, alle ore 11.00 presso la Sala Eventi della Biblioteca Rendella, dell'incontro Dallo schermo alla Pagina. Aperitivo con l'autore: insieme allo scrittore, giornalista d'inchiesta e vice direttore de L'Espresso Lirio Abbate presenterà il romanzo scritto a quattro mani Il rosso e il nero.

La serata di sabato 11 gennaio sarà invece dedicata all'esordio alla regia dell'attore Marco Bocci, che presenterà al Cinema Vittoria, alle 21.00, il film tratto dal suo omonimo romanzo A Tor Bella Monaca non piove mai insieme all'attore Giorgio Colangeli. Sarà affidata all'attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, Presidente della Giuria Cinema Nazionale del Sudestival, la cerimonia di chiusura del festival, in veste di madrina.

Tra le novità di quest'anno la sezione dedicata ai più piccoli, Sudestival Kids, affidata alla direzione artistica di Marino Guarnieri, che proporrà una selezione delle più recenti e interessanti opere di animazione provenienti dal panorama internazionale. Ogni sabato, alle ore 9.00, presso il Cinema Vittoria.

A Carlo Delle Piane, figura poliedrica e iconica del cinema italiano, scomparso lo scorso agosto, sarà invece dedicata la retrospettiva "Gli imprescindibili". L'omaggio sarà l'occasione per ripercorrere i suoi molteplici successi al fianco di attori e registi del calibro di Alberto Sordi, Totò, Steno, Vittorio De Sica e naturalmente Pupi Avati. Ogni domenica, alle ore 18.00, presso la Sala Eventi della Biblioteca Rendella. Per informazioni: www.sudestival.org.