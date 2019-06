Marco Carta arrestato per furto aggravato alla Rinascente!

Marco Carta è stato arrestato nella giornata di ieri per furto aggravato alla Rinascente di Milano!

Il cantante si trovava nella sede di Piazza Duomo della famosa catena di grandi magazzini insieme a una donna di 53 anni. Mentre stava lasciando il negozio, gli allarmi all'uscita hanno suonato e gli addetti alla security hanno trovato addosso ai due sei maglie del valore di 1200 euro, alle quali erano stati tolti gli antitaccheggi ma non la placchetta flessibile nascosta. I gestori hanno chiamato la polizia locale e per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Sanremo 2009: Marco Carta canta la canzone 'La forza mia' dopo la proclamazione della sua vittoria

Nel mondo del cinema Marco Carta ha lasciato la sua voce tra i doppiatori della versione italiana del film d'animazione Impy Superstar - Missione Luna Park. Carta ha interpretato il protagonista del film, un piccolo dinosauro che vive sull'isola di HulaHula, e viene convinto da Barnaby a diventare l'attrazione principale del suo parco divertimenti, che è a rischio chiusura. Oltre a doppiare Impy, Carta ha cantato anche un brano della colonna sonora del film di Reinhard Klooss e Holger Tappe, That's the way (I like it), resa celebre dai KC negli anni '70.

Marco Carta ha 34 anni, è nato a Cagliari il 21 maggio 1985, ed è stato il vincitore della settima edizione di Amici di Maria De Filippi, oltre ad aver vinto nel 2009 il Festival di Sanremo con La Forza Mia. In seguito ha partecipato a L'Isola dei Famosi, classificandosi sesto, e Tale e Quale Show, dove ha vinto l'edizione di cui ha fatto parte.