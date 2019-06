Live Non è La D'Urso, Marco Carta ospite: parlerà di furto alla Rinascente e nuovo album

Nella puntata odierna di Live Non è la D'Urso ci sarà anche Marco Carta, ospite stasera su Canale5 di Barbara D'Urso, che racconterà il proprio punto di vista sul caso di cronaca che l'ha visto coinvolto durante lo scorso fine settimana.

Lo scorso 1° giugno, infatti, Marco Carta si trovava nella sede di Piazza Duomo della famosa catena di grandi magazzini insieme a una donna di 53 anni. Mentre stava lasciando il negozio, gli allarmi all'uscita hanno suonato e gli addetti alla security hanno trovato addosso ai due sei magliette del valore di 1200 euro, a cui era stato tolto l'antitaccheggio ma non la placchetta flessibile nascosta. I gestori hanno chiamato la polizia locale e per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il cantante è stato però scagionato da ogni accusa nel giro di poche ore, non così la sua accompagnatrice. La vicenda, però, è stata rimessa in discussione da un testimone fondamentale: l'addetto alla sicurezza che è riuscito a sventare il furto.

Durante la puntata di stasera Marco Carta avrà l'opportunità di spiegare cosa è davvero successo ma ne approfitterà anche per parlare del nuovo album, che era stato annunciato solo pochi giorni prima, e che si intitola "Bagagli leggeri", nome che, unito al caso delle magliette rubate, ha subito scatenato l'ironia sui social.

Nel salotto del mercoledì di Canale5 ci sarà spazio anche per il caso di Pamela Prati, naturalmente: ospiti in studio saranno le due ex manager della soubrette, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, e, come annunciato da Massimo Giletti a Non è l'Arena, dovrebbe esserci addirittura Mark Caltagirone! In questo caso, però, ogni dubbio è lecito.

Live Non è La D'Urso, Mark Caltagirone ospite con intervista stasera in diretta?