Barbara D'Urso e Marco Carta: gli auguri in diretta a Pomeriggio 5 mettono fine alla polemica

Gli auguri di Barbara D'Urso, in diretta a Pomeriggio 5, all'amico Marco Carta è servito non solo per fare dei bilanci ma anche per mettere finalmente la parola fine alla polemica che era nata tra i due qualche settimana fa.

Pace fatta dunque Marco Carta e Barbara D'Urso dopo le polemiche nate per la mancata presenza del cantante sardo al "Live - Non è la d'Urso" del 3 maggio, amplificata dal fuori onda rubato da Striscia la Notizia. Ieri Barbara D'Urso si è collegata con Marco Carta per festeggiare i 35 anni del cantante, come potete vedere in questo video.

Mentre scorrevano le immagini dei vari momenti della carriera del vincitore di Sanremo la voce fuori onda leggeva il post pubblicato da Marco su Instagram: "È l'ultimo giorno di questo mio strano 34esimo anno.Senza troppi giri vi dico che guardando indietro in mille difetti e piccoli grandi errori, ho sempre fatto una cosa giusta, inconsapevolmente. (Quindi non ho meriti) Ridere, ridere e ridere tanto". Le immagini continuano a scorrere "Non nascondere le emozioni, non nascondere la mia buffaggine per sentirmi più figo - continua a leggere la voce narrante - Aver fatto ridere ridendo da troppa soddisfazione. Quindi grazie a tutti quelli che mi hanno fatto sorridere..Grazie a tutti voi per avermene strappato uno mei momenti più bui. Questa primavera già̀ mi dà gioia se penso alle cose buone".

Marco Carta ha ricordato la nonna, morta qualche mese fa, donna che ha avuto un ruolo importantissimo nella vita del vincitore di Amici: "Mi aspettavo quella famosa chiamata di mia nonna. Stamattina mi sono alzato con il piede giusto, con il sorriso, ed è come se quella chiamata ci fosse stata".