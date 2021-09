Marco Bocci e la malattia: ecco cosa ha avuto

Marco Bocci, celebre attore umbro padre di due figli (Pablo ed Enea) e marito di Laura Chiatti, nel 2018 è stato colpito da un herpes cerebrale, una spaventosa malattia che lo ha costretto a farsi ricoverare in ospedale: può causare gravi danni al cervello e persino alla morte.

Marco Bocci in Romanzo Criminale - La serie

Qualche tempo fa Marco, intervistato da Mara Venier durante una puntata di Domenica In, ha raccontato: "Avevo le difese immunitarie basse e l'herpes anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo".

Di fronte ad una Mara visibilmente scossa, l'attore si è lasciato andare, condividendo con il pubblico una profonda riflessione: "Viviamo tutti la nostra vita pensando di essere invincibili. La reazione che ha scatenato in me questa vicenda è stata quella di godermi ogni momento della vita, senza troppe elucubrazioni mentali."

Calibro 9: Marcon Bocci in un momento del film

Marco Bocci ha concluso l'intervista parlando di che cosa ricorda di questo terribile momento: "Non ero cosciente, né consapevole. Tutto quello che avveniva era vago, me lo hanno raccontato. Era come se avessi la sensazione che mi stessero raccontando un film di cui ero protagonista. Ma non avevo mai avuto coscienza di averlo girato. Ero spettatore di una storia di cui ero anche protagonista".