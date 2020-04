Mara Venier senza trucco su Instagram: il video del ballo in cucina è travolgente

Mara Venier regala un po' della sua contagiosa allegria ai follower di Instagram. Nel video la zia degli italiani si mostra in cucina, senza trucco, mentre cucina e balla sulle note di TBT, il singolo di Sebastián Yatra con Rauw Alejandro e Manuel Turizo e brinda sperando che questo momentaccio passi presto.

Non potendo uscire da casa molti italiani in questo periodo si sono dati ai fornelli, i più bravi sono riusciti a prepararsi da soli anche il pane o hanno scoperto di essere dei provetti pizzaioli. Anche Mara Venier, che come ha fatto sapere in televisione esce pochissimo, passa molto tempo in cucina. La compagna dei pomeriggi domenicali italiani non perde il buon umore e sule note di TBT, il singolo di Sebastián Yatra con Rauw Alejandro e Manuel Turizo, balla e saluta tutti i suoi follower.

"Andiamo avanti... dobbiamo andare avanti... un abbraccio a tutti i miei amori della zia !!! Forzaaaaaa!!!" scrive Mara Venier nel post. Nel video la vediamo senza trucco, del resto anche prima di Domenica in la conduttrice, per motivi di sicurezza, preferisce truccarsi da sola. Ciabatte ai piedi, molletta nei capelli ed una carica vitale innata Mara brinda "Alla salute di tutti, sperando che passi presto questo momento così brutto".

Tantissimi commenti dei suoi fan "Forza Mara che ci dai la carica",scrive un utente, poi arriva anche un massaggio dall'Ungheria "Ciao ti stavo aspettando i tuoi video allegri e simpatici, grazie Mara che ci fai partecipe del tuo tramonto e di casa tua. Baci dal Ungheria". Zia Mara è veramente senza confini.