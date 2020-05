Mara Venier, polemiche dopo l'audio rubato: "Vi butto fuori a calci" (VIDEO)

Striscia la Notizia ha trasmesso un audio rubato di Domenica In in cui Mara Venier se la prende con qualcuno dei suoi collaboratori e la frase non ha potuto non sollevare polemiche.

Ancora polemiche su Mara Venier per colpa di un audio rubato della conduttrice che riprende in maniera colorita i suoi collaboratori di Domenica In. É stato trasmesso da Striscia la notizia usando la tecnica del deepfake.

Mara Venier nel mirino di Striscia, che manda in onda audio rubati promettendone di averne altri. Il programma di Antonio Ricci ha sfruttato il personaggio deepfake di Mara Venier imitata da Francesca Manzini. La finta intervista era con Flavio Insinna, basata sugli insulti del presentatore ai concorrenti di Affari Tuoi, trasmessi da Striscia sempre con audio rubati. La scenetta va avanti e la presentatrice si chiede come mai il collega presenti ancora programmi della RAI, facendo allusioni sulle sue conoscenze importanti. Alla fine Insinna si vendica e manda il fuori onda dove si sente la "zia Mara" urlare contro qualcuno: "Lo volete capire che qui dentro deve rimanere Mara Venier. Io vi butto fuori a calci in culo! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così". Il filmato non ha una data ma si presume che si riferisca al gruppo di lavoro di 'Domenica in'.

La nostra Mara Venier era in collegamento con Flavio Insinna e le cose hanno preso una strana piega... 😬 Cliccate sul link per il servizio completo #Deepfake Performer @FrancescaManza https://t.co/ERvrKUK9jH pic.twitter.com/NMtwbA0Lpt — Striscia la notizia (@Striscia) May 11, 2020

C'è il sospetto che qualcuno si sia tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Mara Venier e abbia passato l'audio a Striscia, ricordiamo che a febbraio ci fu un comunicato degli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV ROMA dove si leggeva "La misura è colma. L'aggressione verbale - offese personali, insulti irriferibili e minacce - immotivata e demenziale perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione Domenica In, posta in atto dalla conduttrice del programma, è solo l'ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull'intera categoria degli Ispettori di Produzione".