Mara Venier e Jerry Calà la verità sulla separazione: "Mi riempì di botte"

Mara Venier "riempì di botte" Jerry Calà durante una festa. I due, che oggi sono rimasti amici, arrivarono alla separazione dopo che la conduttrice aveva scoperto il marito nel bagno con un'altra donna.

Mara Venier e Jerry Calà si sposarono nel 1984 A Los Angeles, un matrimonio durato solo tre anni. Oggi i due sono molto amici ma la separazione fu burrascosa, e la conduttrice di Domenica In si scagliò violentemente contro il marito.

I particolari sono stati raccontati dall'attore durante un'intervista a "I Lunatici" il programma radiofonico in onda su Rai Radio2. "Era una festa che avevamo fatto con gli amici. Mi ha beccato che parlavo con una fitto fitto in bagno - ha rivelato Calà - non è che ci stessi facendo cose. Sai quando hai un po' bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con una. Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra le altre cose non dice mai".

A parlare di tradimento era stata proprio Mara Venier a Domenica In. La regia aveva mandato in onda un video in cui i due presentavano Al Bano e Romina nel corso dell'edizione del Festival di Sanremo 1987. La Venier raccontò al pubblico che in quel momento erano già una ex coppia. "Tu mi avevi tradita", disse la presentatrice ricordando il suo tradimento, e Jerry Calà "Me lo ricordo eri molto incazzata quella sera".