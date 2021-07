Mara Venier torna in ospedale: “Chissà quando finirà”

Dopo l'operazione sbagliata dello scorso giugno Mara Venier è tornata nuovamente in ospedale: la conduttrice ha pubblicato un video su Instagram mettendo in agitazione i fan.

Mara Venier è tornata in ospedale e un suo video su Instagram ha messo in agitazione i fan: la conduttrice è andata al Policlinico Umberto I di Roma per un controllo. Nello scorso mese di giugno la Venier si era sottoposta a un intervento chirurgico presso un dentista romano che l'aveva privata della sensibilità di parte del viso.

La conduttrice romana aveva raccontato la sua brutta esperienza in un post su Instagram, in cui spiegava che il dentista che le aveva messo l'impianto aveva sbagliato l'intervento "causando la perdita della sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento". Ieri Mara Venier ha pubblicato sullo stesso social un video in cui ha mostrato l'insegna del reparto di chirurgia maxillo-facciale del Policlinico Umberto I di Roma, in sottofondo la sua voce dire: "Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà".

Molti fan hanno temuto che "Zia Mara" avesse avuto una ricaduta, conseguenza dell'intervento sbagliato lo scorso mese. La conduttrice allora ha voluto rassicurare tutti rilasciando una dichiarazione all'Adnkronos. "Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità - ha detto la Venier che poi ha aggiunto - Ancora non sto bene, faccio controlli sperando di stare meglio al più presto". Parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi numerosissimi fan.