Mara Venier, clamorosa lite al compleanno di Lamberto Sposini?

La festa di compleanno di Lamberto Sposini sarebbe finita con un litigio tra Mara Venier e Matilde, figlia del giornalista. La notizia, rilasciata da Dagospia e riportata da Fanpage, racconta di una discussione nata per motivi di lavoro. La conduttrice di Domenica In avrebbe voluto dedicare, durante la sua trasmissione, uno speciale al giornalista.

Lamberto Sposini, che ha appena compiuto 70 anni, si è ritirato dalla vita pubblica dal 2011, quando venne improvvisamente colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale. Durante la festa per celebrare la cifra tonda raggiunta da Sposini, sarebbero "volati gli stracci", secondo quanto riportato da Dagospia.

Il portale racconta di un forte litigio tra Mara Venier e la figlia del festeggiato. La conduttrice infatti si sarebbe presentata alla festa in compagnia della responsabile del casting di Domenica In, nonostante agli ospiti fosse stato chiesto di non presentarsi accompagnati.

Mara Venier e Lamberto Sposini sono legati da una grande amicizia, in nome di questo rapporto la conduttrice, durante la festa, ha annunciato di voler rendere omaggio all'ex giornalista del TG 5. Mara avrebbe voluto dedicare un segmento di Domenica In al suo amico Lamberto. L'annuncio non è stato preso bene da Matilde, figlia di Lamberto, che avrebbe addirittura accusato Mara di voler sfruttare il padre in nome dell'audience. Nella discussione è intervenuta anche l'ex moglie di Lamberto, che si sarebbe schierata contro Mara e dalla parte della figlia.

La lite ha provocato la fuga della Venier, che ha preferito lasciare la festa visibilmente arrabbiata. Qualche giorno dopo il presunto litigio, Mara ha pubblicato un post su Instagram. Nella foto, risalente a qualche anno fa, Venier è accanto a Sposini e nella caption si legge "Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo... I tuoi occhi, le tue carezze e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarli mai! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio". Il messaggio si conclude con un criptico "#chivuolcapirecapisca".