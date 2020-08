Mara Venier è caduta di nuovo: "Questa volta è l'altra gamba. Mi devo far benedire, ragazzi"

Mara Venier è caduta di nuovo infortunandosi la gamba destra. Forse per la conduttrice di Domenica in "è arrivato il momento di farsi benedire", come dice lei stessa su Instagram. Per fortuna questa volta non si tratta di frattura ma di una dolorosa ammaccatura al ginocchio.

Mara Venier si era fatta male lo scorso maggio, un brutto infortunio domestico le aveva causato la frattura del piede. 'Zia Mara' per molte settimane ha condotto Domenica In con il piede fasciato. Questa volta la Venier è caduta nel giardino di casa ma l'incidente sembra meno grave anche se doloroso. La presentatrice ha raccontato tutto ai suoi follower nelle IG Stories del suo profilo: "è arrivato il momento di andarmi a fare benedire" ha esordito Mara prima di raccontare la dinamica della caduta: "ieri sera stavo tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e sono caduta, inciampata nel gradino di casa".

La mancanza di luce nel giardino ed un gradino stavano per rovinare l'agosto di Mara Venier: "era buio in giardino non ho visto il gradino, ho l'altro ginocchio ammaccato" ha detto la conduttrice che per fortuna non ha subito fratture. "Ho messo del ghiaccio, ho il ginocchio ammaccato ma fortunatamente niente di fratturato, una bella botta mi è andata bene".

Mara Venier sta intanto pensando alla nuova edizione di Domenica in, la conduttrice ha ripetuto più volte che vorrebbe essere affiancata da alcuni compagni di viaggio ed ha fatto il nome di Stefano De Martino come possibile spalla.