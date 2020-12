Manuela Arcuri su Gabriel Garko a Live Non è la D’Urso: "mi sono sentita usata"

Manuela Arcuri ha rivelato a Barbara D'Urso di essersi sentita usata da Gabriel Garko quando ha scoperto, dopo tutto il polverone sollevato dal Grande Fratello Vip 5, che, al pari di Adua Del Vesco, lei era stata solo una copertura.

Nella puntata del 6 dicembre 2020 di Live Non è la D'Urso è intervenuta Manuela Arcuri che ha parlato ancora una volta della sua relazione con Gabriel Garko, come potete vedere in questo video. "La nostra storia è stata vera" ha detto l'attrice e ha voluto precisare che se il suo ex l'ha usata come copertura questa cosa la ferisce ancora oggi: "Ho pensato di essere stata una copertura come le altre donne. Mentre le altre erano complici con lui, io non lo sapevo. È questo che mi ha lasciata interdetta, mi sono sentita usata". La Arcuri ha fatto riferimento alle storie con Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi, costruite a tavolino per nascondere l'omosessualità dell'attore.

Subito dopo è arrivato in studio Gabriel Garko per l'annunciato faccia a faccia con Manuela, l'attore ha confermato che la storia con la Arcuri è stata vera, anzi ha voluto precisare: "quando sono venuto qui in questo programma l'ultima volta avevo chiesto di togliere Manuela dalla clip delle mie finte ex perché tra di noi c'è stato qualcosa di vero e bello. Poi sono stato io, a un certo punto, a trovarmi di fronte a un bivio". È stato in questo momento che l'attore ha deciso di rompere la relazione con Manuela per non continuare a mentire a se steso ma soprattutto a lei: "la storia con il mio compagno è nata dopo. In quel periodo io stavo attentissimo che i paparazzi non ci beccassero, perché ero talmente nauseato dall'andare sui giornali per storie finte, che le storie vere le ho volute tenere segrete. Io sono molto riservato".

Sentendo le parole di Garko, la Arcuri si è rasserenata: "Sono felice, sono contenta". A quel punto Gabriel non ha potuto fare a meno di dirle: "Avevi bisogno che te lo dicessi davanti a tutti?" e la sua ex un poco in difficoltà gli ha risposto: "Ho dubitato e ci sono stata anche un po' male".