Mani Nude: il teaser del film con Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi presentato a Roma 2024

Alla Festa del Cinema di Roma 2024, nella sezione Grand Public, sarà presentato il film Mani Nude, di cui online è stato condiviso il teaser.

Nel video si anticipa la difficile situazione in cui si troverà il giovane protagonista del progetto diretto da Mauro Mancini, prodotto da Eagle Original Content, Pepito Produzioni e Movimento Film con Rai Cinema, che uscirà prossimamente al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Cosa racconta il film

Mani Nude ha come protagonisti gli attori Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione di Renato Carpentieri.

Il film, con le musiche di Dardust, è tratto dall'opera letteraria Mani Nude di Paola Barbato.

Mani nude è la storia di Davide e Minuto; una storia che affonda le sue radici nelle paure e nei sentimenti più perturbanti di un uomo e di un ragazzo, entrambi vittime di un destino più grande di loro, spingendo a un'inevitabile riflessione su quanto sia sfaccettata e a tratti incomprensibile la natura umana.

La sinossi ufficiale

Il protagonista Davide, un ragazzo di buona famiglia con gli occhi da bambino e un corpo da adulto, una notte viene rapito e rinchiuso dentro un cassone buio di un camion. Il giovane finisce prigioniero di una misteriosa organizzazione che lo costringe a lottare, a mani nude, in combattimenti clandestini estremi, che si possono concludere in un solo modo: con la morte di uno dei due sfidanti.

In quell'universo alieno e spietato, Davide è costretto a spogliarsi della sua umanità per sopravvivere, seguendo le istruzioni di Minuto, un carceriere e allenatore di altri uomini senza speranza né futuro.

Nel corso del tempo emerge, però, un legame segreto tra il ragazzo e l'uomo, che si rivela la sua unica possibilità di salvezza. E se da quella prigione si può forse trovare il modo di fuggire, altrettanto non può accadere con il destino né con le conseguenze delle proprie azioni.